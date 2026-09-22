Milletvekili Kayatürk Patnos’ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Milletvekili Kayatürk Patnos’ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

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Milletvekili Kayatürk Patnos’ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
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AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, "Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları" kapsamında geldiği Patnos’ta teşkilat, belediyeler, esnaf, şehit aileleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek ilçenin talep ve beklentilerini dinledi.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, "Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları" kapsamında geldiği Patnos'ta teşkilat, belediyeler, esnaf, şehit aileleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek ilçenin talep ve beklentilerini dinledi.

Ağrı'nın Patnos ilçesine gelen AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, "Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları" kapsamında çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.Patnos programına AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek başlayan Kayatürk, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. İlçede yürütülen çalışmalar ve teşkilat faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Kayatürk, ardından Patnos Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye yetkilileriyle görüşen Kayatürk, ilçede sürdürülen çalışmalar ve Patnos'un ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Program kapsamında Dedeli Belediyesi'ni de ziyaret eden Kayatürk, belediye çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.İlçe merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Kayatürk, iş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Esnafın talep ve beklentilerini dinleyen Kayatürk, ilçenin ekonomik durumu ve ticari hayatına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Kayatürk, Patnos'taki temasları kapsamında şehit ailelerini de ziyaret etti. Ailelerle bir araya gelerek sohbet eden Kayatürk, talep ve beklentilerini dinledi.

Kaynak: İHA
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