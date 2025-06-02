Milletvekili Ölmeztoprak, Doğanşehir'de üreticilerle buluştu - Son Dakika
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Politika

Milletvekili Ölmeztoprak, Doğanşehir'de üreticilerle buluştu

Milletvekili Ölmeztoprak, Doğanşehir\'de üreticilerle buluştu
02.06.2025 19:05
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Doğanşehir ilçesinde üreticiler ve hayvan yetiştiricileriyle bir araya gelerek, tarım ve hayvancılıkla ilgili yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Doğanşehir ilçesinde üreticiler ve hayvan yetiştiricileriyle bir araya gelerek, tarım ve hayvancılıkla ilgili yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Tohum ve fide dağıtım programına da katılan Ölmeztoprak, devletin tarıma verdiği desteklerin üreticinin yükünü hafiflettiğini söyledi.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün tohum ve fide dağıtım programına katılan Milletvekili Ölmeztoprak, tarımsal üretimin artırılması, sulama sezonunun verimli geçirilmesi ve kırsalda kalkınmanın sağlanması için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Zirai don afetinin ardından yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini vurgulayan Ölmeztoprak, "Devletimizin, hükümetimizin destek ve teşvikleriyle ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Malatya'mızda da üreticimizin yükü hafifliyor. Üretimi teşvik eden vizyonu ve kesintisiz destekleri için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyor, Tarım ve Orman Bakanlığımıza da destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Sulama sezonu öncesi hem Ankara'da bakanlıklar ve DSİ Genel Müdürlüğü nezdinde hem de Malatya'daki ilgili kurumlarla yoğun görüşmeler yürüttüklerini belirten Ölmeztoprak, her karış tarım arazisinin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ziyaretleri kapsamında TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç ve Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ile birlikte Beğre Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiricileriyle de bir araya gelen Ölmeztoprak, kırsalda üretime katkı sunan vatandaşlara teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milletvekili Ölmeztoprak, Doğanşehir'de üreticilerle buluştu - Son Dakika

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