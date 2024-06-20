Milletvekili Ölmeztoprak, "Malatya'mızı birlik ve beraberlik içerisinde ayağa kaldırılacağız"

Politika

Kale ilçesinde düzenlenen 2. Geleneksel Çilek Festivali'ne katılan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya'da, devam eden imar ve ihya çalışmalarının beraberinde kültür sanat faaliyetlerinin de gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaparak, birlik ve beraberlik içerisinde Malatya'nın ayağa kaldırılacağını söyledi.

Kent merkezi ile kırsal bölgelerdeki çalışmalarını sürdüren AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kurban bayramı süresinde de saha çalışmalarına devam etti.

Battalgazi ilçesi Şehit Fevzi Mahallesi'nde ev ziyaretinde bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, kalıcı konutlarına yerleşen Şahin ailesi ile bir süre görüşerek, çay içip sohbetti. Bölgede konutlarına taşınan bazı vatandaşların da çay davetine kayıtsız kalmayan Ölmeztoprak, en kısa süre davetlere icabet edeceklerini ifade etti.

Ev ziyaretlerinin ardından, Yeşilyurt ilçe sınırlıları içerisinde bulunan Rönesans konteyner kentte de ziyaret düzenleyen Ölmeztoprak, Otizm Anneleri Derneği Başkanı Suzan Kırık ve özel çocuklarla bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Milletvekili Ölmeztoprak, " Ziyaretlerimiz devam ediyor. Malatya'mızın yaraları derin ama yaraları sarmaya devam ediyoruz. Bu süreçte birlik, beraberlik ve dirliğimiz de temel motivasyon kaynağımız. Bugün de Otizm Anneleri Derneği'mizi ziyaret ettik, devam eden yaşam rutini içerisinde elbette ki talepler var. Devlet millet elbirliği ile konteyner kent içerisinde bir sokak tamamen özel çocuklarımıza ayrılmış durumda ve çocuklarımızın ihtiyaçları ne ise karşılana bilinmesi için çalışmalara devam ediliyor. Burada çocuklarımızın tatille ilgili bir kamp merkezi talepleri var notlarımızı aldık ve konuyu takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ölmeztoprak daha sonra Kale ilçesine geçerek burada düzenlenen çilek festivaline katıldı.

Programda bir konuşma yapan Milletvekili Ölmeztoprak, kent genelinde sürdürülen imar, inşa ve ihya çalışmalarının beraberinde gerçekleştirilen kültür sanat faaliyetlerinin birlik ve beraberlik içerisinde Malatya'nın ayağa kaldırılması bağlamındaki çalışmalara da katkı vereceğini belirterek, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - MALATYA