Milletvekili Tatar’dan Şırnak’taki konut projesine saha incelemesi - Son Dakika
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Milletvekili Tatar’dan Şırnak’taki konut projesine saha incelemesi

Milletvekili Tatar’dan Şırnak’taki konut projesine saha incelemesi
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AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, kentte yükselen bin 520 konutluk dev sosyal konut projesinin şantiye sahasında incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, kentte yükselen bin 520 konutluk dev sosyal konut projesinin şantiye sahasında incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Şırnak'ın çehresini değiştirecek dev sosyal konut projesinde şantiye alanını gezen Milletvekili Arslan Tatar, yerinde incelemeler yaptı. Vekil Tatar, toplam 79 bloktan oluşan dev yatırımda fiziki gerçekleşme oranının yüzde 17'ye ulaştığı söyledi. Projenin hızla yükseldiğini belirten Tatar, "Şırnak'ımızın en önemli sosyal konut projelerinden biri olan bin 520 konut projesi hızla yükselmeye devam ediyor. 25 Temmuz 2025 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen ve 10 Ekim 2025 tarihinde yer teslimi yapılan dev proje kapsamında bin 520 adet konut, 7 dükkanlı 1 ticaret merkezi, 24 derslikli 1 ilkokul, 1 cami, 1 taziye evi ile altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları hayata geçirilmektedir. B, C ve E tiplerinden oluşan 79 bloklu projemizde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 17'ye ulaştı" dedi.

Yatırımın hedeflenen tarihte vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade eden Tatar, "Şubat 2028'de tamamlanması planlanan bu önemli yatırımın şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen bu kıymetli projeye öncülük eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, İl Müdürümüz Hakkı Turgut'a ve emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Şantiye sahasında büyük bir özveriyle görev yapan yüklenici firma yetkililerine ve tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

İncelemelerin ardından çalışanlarla sohbet eden Tatar, sahadan ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milletvekili Tatar’dan Şırnak’taki konut projesine saha incelemesi - Son Dakika

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