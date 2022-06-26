Milletvekili Tutdere'den zamlarla ilgili açıklama - Son Dakika
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Milletvekili Tutdere'den zamlarla ilgili açıklama

26.06.2022 13:37
Milletvekili Tutdere'den zamlarla ilgili açıklama

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında akaryakıta yapılan zamlardan dolayı zor günlerin yaşadığını söyledi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında akaryakıta yapılan zamlardan dolayı zor günlerin yaşadığını söyledi.

Milletvekili Tutdere, yapılan zamlardan dolayı en büyük gider kalemi akaryakıt olan sektörlerin ayakta kalmak için büyük bir mücadele verdiğinin altını çizdi.

Akaryakıta yapılan zamlardan dolayı vatandaşların araçlarına binemez hale geldiğini ifade eden Milletvekili Tutdere, "Enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında parası pul olan vatandaşlarımız, 30 lirayı geçen mazot, 30 liraya dayanan benzin fiyatları karşısında arabalarına binemez hale geldiler. Otobüsçüler, nakliyeciler, servisçiler, sürücü kursları başta olmak üzere, en büyük gider kalemi akaryakıt olan sektörlerimiz ayakta kalmak için büyük bir mücadele veriyorlar. Vatandaşlarımız artan otobüs bilet fiyatları nedeniyle seyahat edemez hAle geldiler. Zamlardan nasibini alan sektörlerden birisi de sürücü kursları. Araba, eğitmen giderleri, iş yeri kirası, araç sigorta bedellerinin yanında artan akaryakıt fiyatları sürücü kurslarını Türkiye genelinde iflas eder hale getirmiştir. İktidara çağrı yapıyorum, vatandaşın zamlarınıza dayanacak gücü kalmadı. ya sandığı getirin ya da bu milletin yakasından elinizi çekin" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Ceza makbuzunu imzalamadan kaçtı, kovalamaca sonucu yakalandı Ceza makbuzunu imzalamadan kaçtı, kovalamaca sonucu yakalandı Son dakika... CHP'li Tutdere: 'Vatandaşın Zamlarınıza Dayanacak Gücü Kalmadı. ya Sandığı Getirin ya da Bu Milletin Yakasından Elinizi Çekin' Son dakika... CHP'li Tutdere: 'Vatandaşın Zamlarınıza Dayanacak Gücü Kalmadı. ya Sandığı Getirin ya da Bu Milletin Yakasından Elinizi Çekin'
Kaynak: İHA

Milletvekili, Adıyaman, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere'den zamlarla ilgili açıklama - Son Dakika

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