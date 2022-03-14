Milletvekili Tutdere genç işsizliğe dikkat çekti - Son Dakika
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Milletvekili Tutdere genç işsizliğe dikkat çekti

14.03.2022 10:55
Milletvekili Tutdere genç işsizliğe dikkat çekti

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş genç işsizlik oranıyla karşı karşıya olunduğunun altını çizdi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş genç işsizlik oranıyla karşı karşıya olunduğunun altını çizdi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, genç işsizliğinin araştırılması, genç işsizlikle mücadelede kapsamlı politika ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine ilişkin TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi.

Türkiye'de genç işsiz sayısının her geçen gün katlanarak arttığını, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş yüksek bir genç işsizlik oranı ile karşı karşıya olunduğunu öne süren Milletvekili Tutdere, gençlerin istihdam süreçlerine katılımı için gerçekçi politikalar üretilmesi ve somut adımların bir an evvel atılması gerektiğine vurgu yaptı.

Yaşanan ekonomik krizin en ağır faturasını ödeyen kesimlerden başında gençlerin geldiğini ifade eden Milletvekili Tutdere, "Türkiye'nin en can yakıcı sorunlarından birisi de ne yazık ki genç işsizliktir. Türkiye'de genç işsiz sayısı her geçen gün katlanarak artmaktadır. Gençler iş bulma ümidini artık yitirmiş durumdalar. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün okula ya da işe gitmeyen 15-29 yaş arası gençler sıralamasında ülkemiz en üst sıralarda yer almaktadır. AKP döneminde rekor kıran üniversite mezunu, diplomalı işsiz sayısı bugün milyonla ifade edilmektedir. Gençler '2 üniversite bitirdim, ailemi geçindirmek için pazarda limon satıyorum' diye isyan ederken, iktidarın 'her ile bir üniversite' politikasının bugün iflas ettiği apaçık ortadadır. İktidar döneminde, üniversite mezunu sayısında yaşanan hızlı artışa rağmen, yürütülen yanlış politikalar sonucu bu artışı karşılayabilecek oranda istihdam oluşturulmamıştır" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve bazı CHP milletvekillerinin imzasıyla açılması istenen Araştırma Komisyonu önergesinde, Türkiye'de genç işsizliğinin ve gençler arasında yaşanan kaygı ve endişelerin can alıcı noktaya ulaşıldığına dikkat çekildi. Bu önemli sorunla mücadelede sorunun derinlemesine araştırılması ve somut adımların atılarak acil olarak hayata geçirilmesi gerektiğinin altı çizildi. - ADIYAMAN

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Abdurrahman Tutdere, Milletvekili, Cumhuriyet, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere genç işsizliğe dikkat çekti - Son Dakika


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