Üye Girişi
Milletvekili Tutdere, kardan zarar görenlere destek verilmesini istedi - Son Dakika

Milletvekili Tutdere, kardan zarar görenlere destek verilmesini istedi

04.02.2022 12:17
Milletvekili Tutdere, kardan zarar görenlere destek verilmesini istedi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kar yağışından dolayı esnaflar başta olmak üzere mağduriyet yaşayan Adıyamanlıların sorunlarını meclis gündemine taşıdı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kar yağışından dolayı esnaflar başta olmak üzere mağduriyet yaşayan Adıyamanlıların sorunlarını meclis gündemine taşıdı.

Milletvekili Tutdere, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında Adıyaman'da yaşayan yurttaşların kardan dolayı yaşamış oldukları mağduriyetlerin giderilmesi için ilgili bakanlıklara ve Adıyaman Valiliği'ne seslenerek mağduriyetleri giderin çağrısında bulundu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman'da yaşayan birçok yurttaşın büyük bir mağduriyet yaşadığını TBMM Genel Kurulu'nda dile getiren Milletvekili Tutdere, "Seçim bölgem Adıyaman'da geçen hafta çok yoğun bir kar yağışı yaşandı. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi, birçok yurttaşımız büyük bir mağduriyet yaşadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnaflarımız başta olmak üzere il genelinde seracılık yapan çok sayıda çiftçimiz mağdur oldu. Esnaflarımızın iş yerlerinin çatıları çöktü, çiftçilerimizin seralar yıkıldı ve ciddi hasarlar meydana geldi. Zamlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren esnafımız, çiftçilerimiz bir de kar fırtınası nedeniyle büyük bir maddi zarar gördü, zarara uğradı. Buradan ilgili bakanlıklara, valiliğe açıkça çağrıda bulunuyorum. Kar fırtınası nedeniyle mağdur olan esnaflarımızın, çiftçilerimizin zararlarını bir an evvel giderin, bu mağduriyetlere bir an evvel son verin" diye konuştu. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500

Milletvekili, Adıyaman, TBMM, kar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere, kardan zarar görenlere destek verilmesini istedi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:02 Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı
11:58 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı
11:54 Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin
11:51 Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
11:50 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli'dir, bitti
11:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık
11:23 Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir!
11:21 4 Şubat dolar/TL 13,56 seviyelerinde alıcı buluyor
11:19 "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil
11:16 4 Şubat altının gram fiyatı 787 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 12:24:27. #1.13#
SON DAKİKA: Milletvekili Tutdere, kardan zarar görenlere destek verilmesini istedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement