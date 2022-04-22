Milletvekili Tutdere, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı - Son Dakika
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Milletvekili Tutdere, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

22.04.2022 17:52
Milletvekili Tutdere, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Tutdere, millet egemenliğinin 102 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla tescillendiğini vurgulayarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920'de millet irademiz vücut bulmuş, millet egemenliğine dayalı Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli atılmıştır.

23 Nisan 1920 tarihi milletimiz için önemli dönüm noktasıdır. Bağımsızlık mücadelemiz aziz milletimizin temsiliyet makamı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte vücut bulmuş, açıldığı gün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, ilkesi doğrultusunda millet egemenliğine dayalı Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli atılmıştır.

23 Nisan aynı zamanda dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliğine sahip milli bayramımızdır. Atatürk, çocuklarımızın geleceğin mimarı olduğunu belirtmiş, gelecek nesillere verdiği önemi ifade etmiştir. Geleceğimizin mimarları biricik çocuklarımızın geçmişten aldıkları güçle yarınlarımızı şekillendireceğine olan inancımız tamdır.

2017 Anayasa değişikliği ile hayatımıza giren yeni sistem Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsizlermiş, yetkilerini kısıtlamıştır. Her ne kadar kuvvetler ayrılığı mekanizması ortadan kalmış, demokrasimiz büyük bir yara almışsa da ilk seçimde milletimizden alacağımız yetkiyle hayata geçireceğimiz demokratik parlamenter sistem ile cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracak, milletin meclisini hak ettiği yere taşıyacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen istiklal kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıl dönümünü ile biricik çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı - Son Dakika


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