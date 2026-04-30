CHP'li vekilin aracıyla kaçakçılık davasında 2 sanığa hapis
CHP'li vekilin aracıyla kaçakçılık davasında 2 sanığa hapis

30.04.2026 20:41
Edirne'de 20 Eylül 2024'te CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait araçla kaçakçılık yapıldığı iddiasına ilişkin davada 2 sanık hapis cezası ve adli para cezasına çarptırıldı.

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanıklar F.A. ile Ç.R.Ç. duruşmaya katılmadı. Sanıklardan birinin avukatı mahkemede hazır bulundu. Mahkeme heyeti, iki sanığın da ayrı ayrı 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanıklara ayrıca 131 bin 250'şer lira adli para cezası verildi.

Olayın geçmişi

20 Eylül 2024'te CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu belirlenen 34 EKE 86 plakalı çakarlı lüks cip, Bulgaristan'dan giriş yaparak Kapıkule Sınır Kapısı geçip TEM Otoyolu gişelerden geçmek isteyen polis ekipleri durdurmak istemiş, araç durmayıp kaçınca polis ekipleri peşine düşmüştü. Sirenleri açık şekilde kaçmaya çalışan araç 600 metre sonra durdurulmuştu. Araçta bulunan F.A. ve Ç.R.Ç., 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, bin 275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini güvenlik güçlerine teslim etmişti.

Edirne Milletvekili olan Ediz Ün'e ait 34 EKE 86 plakalı çakarlı lüks aracın 61 defa Bulgaristan'a gittiği belirlenmişti. Ediz Ün ise olaydan sonra 28 Eylül 2024 tarihinde CHP'den istifa etmişti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
