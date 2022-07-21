Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, şehit ailesine taziyede bulundu

AK Parti Erzurum Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Oltu'nun köylerini ziyaret ederek köylülerin sorunlarını dinledi. Milletvekili Taşkesenlioğlu Ban, ardından Oltu'nun Tuzla köyüne giderek Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın ailesine taziye çadırında başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin taziye çadırında komşuluk görevini yerine getirmek için Şenkaya Belediyesi tarafından taziye çadırında yemek ikramında bulunuldu. İmam Hatiplerin okudukları Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Yemeğe şehidin babası ve kardeşleri, yakınları, Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, Oltu Jandarma komutanı Ethem Gökboğa Ak Parti Oltu İlçe Başkanı Eftal Gülcü, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Selma Mevlütoğlu Ak Parti İl Meclis Üyesi Şenkaya İl Meclis Üyesi Mehmet Adak, Emirhan Gökçe Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür yardımcısı İsmet Erdal, Oltu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Hüseyin Yiğit, Köy Muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Taşkesenlioğlu Ban, yemeğinden ardından ilçeden ayrıldı. - ERZURUM