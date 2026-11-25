TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, üreticilerin, çiftçilerin bankalara, tarım kredi kooperatiflerine borcunu ödeme şansları bulunmadığını ifade ederek, tarım sektörünün borçlarının yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Borçların faizsiz yapılandırılması ve yıllara bölünmesi gerektiğini belirten Bakırlıoğlu, üreticinin örgütlü olmadığını, finansmana ulaşamadığını dile getirdi. Bakırlıoğlu, "Mutlaka Bakanlığınızın yapacağı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Ticaret Bakanlığının yapacağı adımlar var. Eğer tarımdaki örgütlenmeyi beceremezsek gerçekten işimiz zor." dedi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, tarımın ülkelerin gıda güvenliğinin ve ekonomik bağımsızlığının temelini teşkil ettiğini, bu nedenle de tarım politikalarının kamucu olması gerektiğini söyledi.

Karaca, bütçede çiftçiye ayrılan kaynağın her yıl düştüğünü belirterek, "Tarım bütçede sadece bir bütçe kalemi değil, tarım gıda güvencesi, tarım üretim, istihdam ve ülkenin geleceğidir. O nedenle bu konunun çözülmesi gerekir." dedi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ayrılan bütçeyi yetersiz bulduklarını söyleyerek, bugün çiftçinin bankalara tarımsal kredi borcunun 1,4 trilyon lirayı aştığını ve vaat edilen desteklerin çiftçinin yarasına merhem olmadığını savundu.

Kaya, ekonomik sömürü ve şiddete en çok maruz kalan kesimin kadın çiftçiler olduğunu söyleyerek, "Tarımsal üretimde yaklaşık 2 milyon kadın çalışırken Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı kadın çiftçi sayısı yalnızca 300 bin civarında." diye konuştu.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, hayvancılıkta durumun iç açıcı olmadığını savunarak, 2025 yılında kırmızı et üretiminin yüzde 10,5, çiğ süt üretiminin de yüzde 4,9 azaldığını söyledi.

Yan maliyetler, veterinerlik hizmetleri ve diğer üretim giderleri karşısında hayvancılıkla uğraşan vatandaşların gerçekten zor ayakta kaldığını ifade eden Türkeş, şöyle konuştu:

"Köylerimizde genç nüfus maalesef hiç kalmıyor. Tarımla uğraşan nüfusun ortalaması da maalesef 60'a yaklaştı. Bugün toprağı işleyen çiftçilerimiz yarın üretim yapamayacak yaşa geldiklerinde bu toprakları kim işleyecek? Hayvanlarımızı kim yetiştirecek? Türkiye'nin gıda ihtiyacını kim karşılayacak? Bununla ilgili ciddi bir eylem planı yapılmasının gerekliliğini buradan vurgulamak istiyorum."

Köyden kente göçün önüne geçmek için kırsalda yaşamayı ekonomik ve sosyal açıdan cazip hale getirmeleri gerektiğini anlatan Türkeş, "Genç çiftçilerimizin önünü açmalı, finansman, arazi, teknoloji ve pazarlama imkanları sağlamalıyız. Kırsalda eğitim, sağlık ve ulaşım hizmetleri kesinlikle olmalı ve güçlendirilmeli." dedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, tarım sektöründe bu yıl rekor üretimin gerçekleştiğini, her yerde bolluk yaşandığını ancak tarımsal girdilerin çok pahalı hale gelirken, ürün fiyatlarının enflasyonun altında kaldığını söyledi.

Kalaycı, elma üreticisinin kilogramı 2-3 liraya alıcı bulamadığını aktararak, sadece Kadınhanı ilçesinde 10 bin ton eğlencelik ayçiçeğinin satılmayı beklediğini söyledi.

Bazı ürünlerin toplama masrafını bile karşılamadığından tarlada ya da dalında kaldığını anlatan Kalaycı, şunları kaydetti:

"Bu ürünlerin pazarlanması hatta okul, yurt, kışla gibi yerlere ve dar gelirli vatandaşlarımıza ulaştırılarak değerlendirilmesi planlanabilir miydi, bu konuya kafa yoruldu mu? Üreticimiz kredi borçları, petrolcüye, gübreciye, ilaççıya, tohumcuya, yemciye velhasıl piyasaya olan borçları nedeniyle kara kara düşünmektedir. Tarımsal üretim milli, güvenlik ve toplumsal istikrar meselesidir. Çiftçimize, besicimize ve süt üreticimize ilave destekler verilmeli, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasına olan borçlarına erteleme ve uygun şartlarda yapılandırma yapılmalıdır."

"Bitkisel üretimde tüm zamanların en yüksek seviyesini bekliyoruz"

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, tarımın dünya için sadece bir üretim alanı değil, aynı zamanda milli güvenliğin temel unsuru olduğunu belirterek, devletlerin bekasının yalnızca sanayide ve teknolojide ulaştıkları seviyeyle değil tarımsal üretim gücünde sağladıkları egemenlikle mümkün olduğunu ifade etti.

Necmettin Erkan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hakikatten hareketle, AK Parti olarak gıda güvenliğini milli bekamızın vazgeçilmez teminatı ve Türkiye Yüzyılı hedefimizin kilit taşı olarak görüyoruz. Bu inanç ve kararlılıkla attığımız her adımda üreticimizin yanında duruyor, toprağı korumayı, çiftçimize destek olmayı vatana sahip çıkmakla eş değer görüyoruz."

Geçen yıllarda yaşanan don ve kuraklığa rağmen tarımsal hasılanın Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını anımsatan Erkan, "İnşallah, bu yıl da bitkisel üretimde tüm zamanların en yüksek seviyesini bekliyoruz." dedi.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, çiftçi bir ailenin evladı olduğunu belirterek, çiftçilerin en zor dönemlerinden birini yaşadığını söyledi. Kısacık, "Zaten 3-4 yıldır sürekli zarar eden tarım sektörü ama bu sene, nasıl bir seneyse şu anda yüzü gülen hiçbir çiftçi yok. Biz artık çiftçinin sorunlarına, mitinglerine yetişemez olduk çünkü gerçekten tarım bir yangın yeri, her yerde bir yangın var ve şu anda çiftçi var olma savaşı veriyor, ayakta kalma savaşı veriyor." dedi.

Komisyonda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtlıyor.