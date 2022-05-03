Milletvekillerinin de yer aldığı AK Parti heyeti bayramlaşma sırasında tepkiyle karşılandı - Son Dakika

AK Partili milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz, Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bayramlaşma ziyaretinde bulundu.

VATANDAŞLAR KARŞILAŞTIKLARI MUAMELEYE KIZDI

AK Partili milletvekillerinin ilçede AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ile Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş'ın da eşlik ettiği ziyareti sırasında bazı yurttaşlar, taleplerini iletmek isterken karşılaştıkları muameleye kızdı.

"YILLARDIR BİZDE BU SEVDADAYIZ"

Talebini dile getirmek isterken itildiğini belirten bir yurttaş, AK Partili milletvekillerine "Bu hareket nedir? Yıllardır bizde bu sevdadayız, sizden iyi sevdalıyız" sözleriyle tepki gösterdi. Yıllardır dile getirdikleri doğalgaz beklentilerinin bir türlü karşılanmaması nedeniyle de milletvekillerine tepki gösterildi.

AK PARTİ HEYETİ YURTTAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ

Bu sırada milletvekillerinin tartışmadan uzak durma çabası dikkat çekerken AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran'ın "Bir kaygı, endişe olsa, eğer yapamayacak olsak buraya bu heyet komple gelmeyiz. Biz Allah için yapıyoruz" diyerek yurttaşı sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.