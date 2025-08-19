Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, hiçbir pazarlığın içerisinde olmadan, hiçbir pazarlığın korkusu olmadan, bu sürecin bir an evvel bitirilmesi ve bu ülkede ezeli ve ebedi kardeşliğimizin yeniden tesis edilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir" dedi.

Kurtulmuş, komisyonun dördüncü toplantısını yaptıklarını hatırlatarak, "Geldiğimiz bu sürecin hiçbir noktasında, en başından itibariyle, herhangi bir şekilde bir pazarlık olmamıştır ve olmayacaktır. Bunu şehit ailelerimizin ve gazilerimizin huzurunda, onların şahsında bütün Türkiye'nin, 86 milyonun hızlılığında bir kere daha söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi, hiçbir pazarlığın içerisinde olmadan, hiçbir pazarlığın korkusu olmadan, bu sürecin bir an evvel bitirilmesi ve bu ülkede ezeli ve ebedi kardeşliğimizin yeniden tesis edilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Bu anlamda zor bir süreç içerisinde olduğumuzu biliyoruz. En önemli vazifelerimizden birisinin de, toplumsal rızayı artırmak, toplumsal duyarlılığı geliştirmek ve özellikle bu kardeşlik sürecinin, toplumumuzun farklı kesimlerinin desteğinin artırılmasını temin etmektedir. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün siyasi partilerin, bir partiler için bütün siyasi partilerin katılımıyla bu geniş kapsamlı komisyon oluşturulmuş ve şimdiye kadar da bütün kararlarını ittifakla alarak yoluna devam etmektedir. Zor bir süreç içerisindeyiz. Gayretli bir çalışma döneminin içinde olmak zorundayız" dedi. - ANKARA