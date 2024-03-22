Milli Eğitim Bakanı Burdur\'a ziyarette bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Burdur'a geldi. Burdur Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tekin'i Vali Türker Öksüz ve protokol üyeleri karşıladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, birtakım ziyaretlerde bulunmak ve toplantı düzenlemek üzere Burdur'a geldi. İlk olarak Burdur Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tekin'i Burdur Valisi Türker Öksüz ve protokol üyeleri çiçek ile karşıladı. Burdur Valiliği'nde Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Tekin bir süre burada sohbet ettikten sonra Ercan Akın Fen Lisesi'nde öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya geldi.
Milli Eğitim Bakanı Tekin'in programı öğleden sonra Gazi İlkokulu ziyareti, esnaf ziyareti ve AK Parti iftar programında vatandaşlarla bir araya gelme olarak devam edecek. - BURDUR
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Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları sırasında gözaltına alınan 166 kişiden 38'inin çocuk olduğunu belirterek, çocukların hukuki sürecini takip edeceklerini açıkladı. Baro, çocukların gözaltına alınmasının hukuka aykırı olduğunu vurguladı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde çekilen ve kamuoyuna 'para sayma' görüntüleri olarak yansıyan görüntülerde yer aldığı belirtilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifade verdi.
Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP Ayvalık Belediye Başkan adayı Mesut Ergin, Ayvalık köylerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Ergin, köylerde ekonomik krizden etkilenen yurttaşların dur demesi gerektiğini vurgulayarak, tarımın desteklenmesi gerektiğini söyledi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un mal varlığına ilişkin "Ankara’daki dairelerini, Antalya’daki dairelerini, şirketlerini, dükkanlarını hesapladım, 1 milyar dolar yapıyor. Sabancı ailesinin, Koç ailesinin yaklaşık olarak sekizde biri. Kardeşim sen nereden buldun bu parayı? Ben Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum, AKP’yi tarif eden bir adayı Başkent’e koymuş" dedi.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kampüs Kafe'de üniversite öğrencileri ile buluşup iftar yaptı. Gençlerin sorunlarını dinleyen Akay, çözüm önerilerini sıraladı, yapacakları hizmetleri anlattı.
Çubuk Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, 5 yıl boyunca yaptığı çalışmaları anlatıp yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeleri tanıttı. Demirbaş, ilçenin değerlerine sahip çıkarak vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanarak 17 ana proje belirlediklerini ve bazı projelerini Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ile iş birliği yapacaklarını belirtti. Programa, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da katılarak desteklerini dile getirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Yeniköy Mahallesi'ndeki Takva Camii'nde teravih namazını kıldı, namaz sonrası vatandaşla kucaklaştı.
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