Milli Eğitim Bakanı Özer, belediyeyi ziyaret etti - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer, belediyeyi ziyaret etti

07.06.2022 17:34
Milli Eğitim Bakanı Özer, belediyeyi ziyaret etti

Bir dizi açılış ve ziyaret için Adıyaman'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Bir dizi açılış ve ziyaret için Adıyaman'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Adıyaman Belediyesini, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve beraberindeki heyetle birlikte ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, burada Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile bir araya geldi. Belediye Şeref Defterini imzalayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, belediyenin çalışmaları hakkında Başkan Kılınç'tan bilgi aldı. Başkan Kılınç, Bakan Özer'i Adıyaman'da ağırlamaktan oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.

Bakan Özer ise Adıyaman Belediyesi'nin çalışmalarını beğendiklerini ve eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek başarılar diledi. Yapılan görüşmelerin ardından Bakan Özer ve beraberindeki heyet AK Parti Adıyaman İl Başkanlığına geçti. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Özer'in programı basına kapalı şekilde devam etti.

(Cihan Kizir/İHA)

Milli Eğitim Bakanı Özer, belediyeyi ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Özer, belediyeyi ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Özer, belediyeyi ziyaret etti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, AK Parti, Adıyaman, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Özer, belediyeyi ziyaret etti - Son Dakika

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