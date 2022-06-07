Bakan Özer'den, Adıyaman'a eğitim yatırımı müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adıyaman'da yapacakları yatırımları 4 kat artırdıklarını ve kente 1 milyar 20 milyon liralık bütçe ayırdıklarını söyledi.

Bakan Özer, Adıyaman Valiliği'nde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.

Adıyaman'ın eğitim kalitesini artırmaya yönelik değerlendirme yaptıklarını belirten Özer, toplantıda mevcut okulların güçlendirilmesinin ve yeni okulların yapımının planlanmasının görüşüldüğünü ifade etti.

Özer, 2022 yatırım bütçesinde kente yaklaşık 357 milyonluk bir yatırım planı olduğunu aktararak, "Bugünkü değerlendirme toplantısında Adıyaman'ın eğitim kalitesini arttırmak, özellikle ikili eğitimin tamamını ortadan kaldırmaya yönelik de çok kapsamlı bir değerlendirme yaptık ve 357 milyonluk yatırıma ilave olarak Adıyaman'a 1 milyar 20 milyonluk ilave yatırım yapma kararı aldık. Dolayısıyla Adıyaman'ın yatırımlarını 1 milyar 377 milyona çıkarmış bulunuyoruz. Bir kere en öncelikli şeyimiz tüm Türkiye'de sadece Adıyaman'da değil, depremlerle ilgili güçlendirme 'yık yap' kapsamındaki çalışmaları nihayetlendirmek. Bunun için 2022-2023 eğitim öğretim yılına kadar Adıyaman'da güçlendirme yapılması gereken tüm okullarımızı inşallah nihayetlendireceğiz, tüm güçlendirmeleri tamamlayacağız. Bunun için 200 milyonluk bir ilave ödeneği Adıyaman'a kavuşturmuş olacağız." dedi.

Bakanlık olarak öncelikli alanlarından birinin, okul öncesindeki okullaşma oranını arttırmaya yönelik olduğunu vurgulayan Özer, şöyle konuştu:

"Bugünkü değerlendirmemizde Adıyaman'a 35 tane yeni bağımsız anaokulu yapma kararı aldık. Yine, mevcut okulların büyük onarımları, çatısı, başka fiziki imkanların iyileştirmesiyle ilgili olarak Adıyaman'ımıza 20 milyon TL'lik bir yatırım daha göndereceğiz. Yine yeni yatırımlarda hem merkezde hem ilçelerde 8 tane ilkokul, 8 tane ortaokul ve 4 tane de lise yapacağız. Yaklaşık 250 derslikli ilave yatırımı bu kapsam içerisinde Adıyaman'ımıza kavuşturmuş olacağız. Değerlendirme toplantısında öğretmenevi ve imam hatip ortaokuluyla ilgili hayırsever çalışması olduğundan bahsedildi. Hem öğretmenevinin hem de imam hatip ortaokulunun tamamına yetmiyor, geriye kalan kısımları da Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz. Bu 1 milyar 20 milyonluk yatırımda bunlara yapacağımız yatırımlar yok. Adıyaman'a kısa süreli bir ziyaretimiz oldu, ama çok bereketli bir ziyaret oldu. Mevcut yatırımı 4 kat arttırmış olduk."

Bakan Özer, yatırımların kente hayırlı olmasını dileyerek, çalışmalara destek olan herkese teşekkür etti.