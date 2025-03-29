Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram öncesi şehitliği ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram öncesi şehitliği ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram öncesi şehitliği ziyaret etti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da şehitliği ziyaret ederek mezarlara kırmızı karanfil bıraktı dua etti.

29.03.2025 15:51  Güncelleme: 15:54
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram öncesi şehitliği ziyaret etti

ERZURUM - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da şehitliği ziyaret ederek mezarlara kırmızı karanfil bıraktı dua etti.

Ramazan bayramı tatilini geçirmek üzere geldiği memleketi Erzurum'da Arefe gününde şehitliği ziyaret etti.

Beraberinde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile şehitliğini ziyaret eden Bakan Tekin, şehit mezarlarına tek tek kırmızı karanfil bıraktı. Kuran-ı kerim okunmasının ardından dua edildi. Bakan Tekin şehitlik ziyaretinde bulunan şehit yakınlarıyla da bir süre sohbet etti.

Kaynak: İHA

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