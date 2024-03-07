Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum\'da vatandaşlarla buluşuyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 31 Mart yerel seçimleri öncesi memleketi Erzurum'da vatandaşlarla buluşuyor.
Beraberinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ile Oltu ilçesine gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ilçe girişinde yoğun kar yağışı altında yüzlerce vatandaş davul zurna ve halaylarla karşıladı.
Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, AK Parti Belediye Başkan Adayı Adem Çelebi, İlçe Başkanı Oğuz Yavuz ve çevre ilçe başkanlarının katıldığı karşılamada Bakan Tekin vatandaşlarla tek tek tokalaştı.
Hemşehrilerinin yoğun ilgisini gören Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Efkan Ala Konferans Salonu'nda yaklaşık bin kişinin katılacağı programda vatandaşlarla bir araya gelecek. Oltu'da esnaf ziyaretlerinde bulunacak Bakan Tekin, Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlerle de bir araya gelecek. - ERZURUM
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Atanur Aydın, görevine başladı. İl Emniyet Müdürlüğü önünde karşılanan Aydın, polis mangasını selamladı ve çiçek takdim edildi. Daha sonra makamına geçti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Zonguldak'ta yerel seçim çalışmaları kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Babacan, maden kazalarının azalması için iyi tedbirler alınması ve tarafsız denetim yapılmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca hükümetin ekonomi ve dış politikasına yönelik eleştirilerde bulundu ve yerel yönetimlere büyük işler düştüğünü belirtti.
İstanbul merkezli 13 ilde yürütülen sahte 'denklik belgesi' ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, hileli denklik belgesiyle üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlerine yerleşmekle suçlanıyor. Aralarında bir holdingin Yönetim Kurulu Başkanı, avukat, diş hekimi asistanı ve sigortacının da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.
Kabataş Erkek Liseliler Derneği tarafından, Balkan Savaşı'nda hayatını kaybeden Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri için anma töreni düzenlendi. Törende, şehitler için lokma dağıtımı da yapıldı. Törene öğrenciler, öğretmenler ve siyasiler katıldı. Tören sırasında konuşan BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, şehitlerin bıraktığı mirasa sahip çıkacaklarını belirtti.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, 2024'ün ilk 2 ayında DEAŞ, FETÖ ve PKK-KCK terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edilen 21 kişiye işlem yapıldığını açıkladı. Vali Kılıç, ayrıca uyuşturucu, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede elde edilen sonuçları da paylaştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, CHP olarak kadınların özgürce yaşayabilecekleri bir ülke kurmak için çalıştıklarını ifade etti. Yücel, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin mimarı olacaklarını da sözlerine ekledi.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında Elazığ'da düzenlenen mitinge katılan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, bu anı sosyal medya hesabından paylaştı.
AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten'in seçim çalışmalarına destek verdi. Otgöz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ve Kökten için oy istedi. Otgöz, Muğla'yı 25 yıldır yöneten CHP'li belediye başkanının başarısızlığını vurgulayarak, AK belediyecilik ile Muğla ve ilçelerini donatacaklarını belirtti. Ayrıca Fethiye'ye kazandırılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından verilen talimat üzerine İzmir polisi, PKK/KCK, MLKP ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne baskın yapılarak 6 kişi gözaltına alındı ve dijital materyallere el konuldu. Ayrıca MLKP ve TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda da 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 9 kişinin işlemleri devam etmektedir.
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