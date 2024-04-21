Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin TBMM'deki 23 Nisan etkinliklerine katıldı - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin TBMM'deki 23 Nisan etkinliklerine katıldı

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TBMM'de düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri devam ederken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de etkinliklere katıldı. Tekin, fuaye alanında çocuklarla birlikte oyunlar oynadı, belgesel izledi ve çocukların gösterilerini izledi.

21.04.2024 14:19  Güncelleme: 14:20
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TBMM 23 Nisan etkinlikleri devam ediyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin TBMM'deki etkinliklere katıldı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin TBMM'deki etkinliklere katıldı.

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan etkinliğine katıldı. Önce Tekin TBMM halkala İlişkiler fuaye alanına geldi. Oyun alanına girmek için bilet aldı. Daha sonra yanındaki çocuklarla 213 Nisan ekspresine bindi ve bura Nasrettin Hoa2yı dinledi ardından sanal gözlük takarak Kurtuluş Savaşı'na ilişkin belgeseli dinledi. Tekin karikatür çizdirdi ve çocukların halat çekme yarışmasını izledi.

Ardından Bilim Şenliği'ne çocuklarla ve orkestra ile birlikte yürüdü. Burada çocuklardan oluşan topluluğun halk oyunları gösterisini izledi. Daha sonra da stantları gezdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin TBMM'deki 23 Nisan etkinliklerine katıldı - Son Dakika

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