Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yerel yönetimler seçiminde eğitimi önceleyenleri destekliyor

Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Benim birinci temennim, yerel yönetimler seçiminde, eğitimi, okulu, çocuklarımızı, öğretmenlerimizi en çok önceleyen her kim varsa onların seçilmesini arzu ediyorum." dedi.

Bakan Tekin eşi Ayşe Tekin ile Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullanmak için Gölbaşı Hacılar İlkokuluna geldi.

Oyunu kullanmak üzere eşiyle "1138" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Tekin, sandık görevlileriyle selamlaşmasının ardından gerekli kontrolün yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdi. Daha sonra kabine geçerek oyunu kullanan Tekin, zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzasını attı.

Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, seçimlerin demokratik ülkelerde siyasal istikrar açısından bir bayram niteliğinde olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının yerel yönetimlerle en yoğun çalışan bakanlık olduğunu aktaran Tekin, "Benim birinci temennim, yerel yönetimler seçiminde, eğitimi, okulu, çocuklarımızı, öğretmenlerimizi en çok önceleyen her kim varsa onların seçilmesini arzu ediyorum." dedi.

Demokratik olgunlukla yürüyen bir kampanya sürecinin yaşandığını söyleyen Tekin, "İnşallah bugün de güvenlikte herhangi bir sorun yaşanmadan, güzel, sağlıklı bir seçim süreci yaşanır, temennim bu. 5 yıl boyunca ilimizi, ilçemizi yönetecek belediye başkanlarımızı, yerel yöneticilerimizi seçiyoruz. Vatanımız için milletimiz için, insanlarımız için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Günü sakin bir şekilde, herhangi bir vukuat yaşamaksızın tamamlama dileğinde bulunan Tekin, çocukların seçim günlerini bir kültür, bir demokrasi bayramı olarak görmesinin önemli olduğunu kaydetti.