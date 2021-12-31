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Milli Eğitim Eski Bakanı Ahmet Tevfik İleri vefatının 60. yılında anıldı - Son Dakika

Milli Eğitim Eski Bakanı Ahmet Tevfik İleri vefatının 60. yılında anıldı

31.12.2021 14:13

Milli Eğitim Eski Bakanı Ahmet Tevfik İleri vefatının 60. yılında anıldı Milli Eğitim Eski Bakanı Ahmet Tevfik İleri, vefatının 60. yılında adının verildiği Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde anıldı.

Milli Eğitim Eski Bakanı Ahmet Tevfik İleri vefatının 60. yılında anıldı

ANKARA - Milli Eğitim Eski Bakanı Ahmet Tevfik İleri, vefatının 60. yılında adının verildiği Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde anıldı.

Milli Eğitim Eski Bakanı Ahmet Tevfik İleri, vefatının 60. yılında adının verildiği Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programla anıldı. Programda İstiklal Marşı okunurken lisenin öğrencisi tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Tevfik İleri'nin anma programına katılan torunu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, dedesinden bahsederek, "Tevfik İleri'nin devlet adamlığı, siyasetçiliği hayatı süresince, hayata geçirdiği çalışmaların önemli bir kısmı ve kendisinin en çok değer atfettiği hizmetleri hakikaten gençliğe dokunan çalışmalardı" dedi.

"İmam Hatip liseleri, eğitim hayatımız açısından son derecede önemli"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, İmam Hatip liselerinin önemine değinerek, "İmam Hatip liseleri, eğitim hayatımız açısından son derecede önemli. İmam Hatipler günümüzde artık çok başarılı öğrenciler yetiştiriyorlar. Bunda Cumhurbaşkanı'nın İmam Hatip okullarına özel bir önem vermesi de kaynaklanıyor. Ama aynı zamanda bizim İmam Hatiplik ruhu dediğimiz ruhu hep birlikte yaşatırsak aslında bütün felsefe orada" diye konuştu.

"İmam Hatip öğrencileri sadece din hizmeti yapsın diye değil, devlete hizmet etsin diye yetiştiriliyor"

Ankara Valisi Vasip Şahin de İmam Hatip liselerinin zor şartlarda kurulduğunu ifade ederek, "Buradaki öğrencilerimiz sadece dini hizmeti yapsın diye, sadece imamlık, hatiplik yapsın diye yetişmiyorlar. Bu milletin değerleriyle, kültürüyle, inancıyla mücehhez bir şekilde her alanda millete, vatanın ve devletin geleceğine hizmet etsinler diye yetiştiriliyorsunuz. Bu bilinçte, bu farkındalıkta hareket etme ve kendinizi ona göre geleceğe hazırlama göreviyle mükellefsiniz" sözlerine yer verdi.

Şiir okunması, musiki dinletisi ve tiyatro ile devam eden programa, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürü Nazif Yılmaz ile birçok davetli, öğretmen ve öğrenci katıldı.

Milli Eğitim Eski Bakanı Ahmet Tevfik İleri vefatının 60. yılında anıldı
Milli Eğitim Eski Bakanı Ahmet Tevfik İleri vefatının 60. yılında anıldı
Milli Eğitim Eski Bakanı Ahmet Tevfik İleri vefatının 60. yılında anıldı
Milli Eğitim Eski Bakanı Ahmet Tevfik İleri vefatının 60. yılında anıldı
Milli Eğitim Eski Bakanı Ahmet Tevfik İleri vefatının 60. yılında anıldı
Milli Eğitim Eski Bakanı Ahmet Tevfik İleri vefatının 60. yılında anıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milli Eğitim Eski Bakanı Ahmet Tevfik İleri vefatının 60. yılında anıldı - Son Dakika


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