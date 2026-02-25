Milli Parklar Kanunu'nda Yeni Düzenlemeler - Son Dakika
Milli Parklar Kanunu'nda Yeni Düzenlemeler

25.02.2026 00:59
TBMM, Milli Parklar Kanunu'nda 3 maddeyi kabul etti, koruma ve yönetim işleri Genel Müdürlükçe yapılacak.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 'Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 3 maddesi daha kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, 'Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerine verilen 1'er dakikalık konuşmalar, grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmeleri ve siyasi partilerin TBMM Başkanlığına sunduğu önergelerin ardından teklife geçildi. Geçen hafta 5 maddesi kabul edilen teklifin 3 maddesi daha kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre; 'Çevre Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek izinler ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine verilecek izinler saklı kalmak kaydıyla, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanlarındaki planların gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetler ile koruma, yönetim, işletme, tanıtım, sportif, eğlenme ve dinlenme hizmetleri için gerekli her türlü altyapı, üstyapı ve diğer tesisler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yapılacak. Korunan alan olarak belirlenen yerler için planlarına uygun olarak gerekli projeler Genel Müdürlükçe hazırlanacak ya da hazırlattırılacak. Bu hüküm kapsamındaki yapı ve tesislerin yapılaşma koşullarına ait usul ve esaslar Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

MİLLİ PARKLAR İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

'Milli Parklar Kanunu'na göre tescil yasağı kapsamında yapı ve tesislere hiçbir kayıt ve şart aranmadan doğrudan doğruya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce el konulacak. 'Milli Parklar Kanunu' kapsamında el konulan bütün yapı ve tesisler, inşa aşamasında olanlar da dahil olmak üzere, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından derhal yıkılacak veya ihtiyaç görüldüğü takdirde değerlendirilecek. Kanunla, 'Milli Parklar Kanunu' kapsamındaki korunan alanlardaki koruma hizmeti ile suçların takibinin orman muhafaza memurları yanında bu alanın yönetiminden sorumlu olmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce görevlendirilmiş olan av ve doğa koruma memurları ile saha bekçileri tarafından da sağlanabilmesi amaçlanıyor. Düzenlemeye göre kanun kapsamına giren alanların kaynak değerlerinin korunarak kullanılmasına imkan sağlamak amacıyla uzun devreli gelişim planlarına uygun olarak yapılan ziyaretçi yönetim planlarının etkin bir şekilde uygulanması ve korunan alanlara gelen ziyaretçilerin doğru bilgilendirilmesi bakımından ve korunan alan yönetiminden olumsuz etkilenen yöre insanının kayıplarının en aza indirilmesine imkan sağlanmak üzere, korunan alan sınırları dahilinde ve yakın çevresinde yaşayan yöre insanının alan kılavuzu olarak yetiştirilmeleri konusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmalar yapılacak.

GENEL KURUL KAPANDI

Teklifin 3 maddesinin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ birleşimi 25 Şubat Çarşamba günü toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: DHA

Politika, Çevre, Son Dakika

