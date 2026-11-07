Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Balıkesir'de sempozyumda konuştu:

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, "Terörsüz Türkiye süreci kahraman güvenlik güçlerimizin uzun yıllar boyunca fedakarlıkla ve kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin sonuçları, yani elde edilen kazanımlar üzerinde yükselmektedir." dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Uluslararası Vuslat Platformu tarafından "Ufuktaki Yeni Türkiye 4. Balıkesir Buluşmaları" kapsamında "Terörsüz Bir Türkiye'de Medya, Eğitim ve Savunma Sanayisinin Bugünü ve Geleceği" başlıklı sempozyum düzenlendi.

Durdalı, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteğiyle yürütülen "Terörsüz Türkiye" süreciyle, terör tehdidinin kalıcı olarak sona erdirilmesi, milletin kardeşliğinin güçlendirilmesi ve güven ortamının kalkınma ile toplumsal refaha katkısının artırılmasının amaçlandığını söyledi.

Sürecin önemine değinen Durdalı, şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla sonuçlanmasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri dost ve müttefik ülkelerin savunma, dost ve müttefik ülkelerin savunma ve güvenlik kapasitelerinin artırılmasına bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara daha fazla katkı verebilecek duruma gelecektir. Terörsüz Türkiye hedefi ülkemizin geleceğini bu çok boyutlu sorumluluk anlayışıyla ele almaktadır. Bu hedef ülkemizde sağlanan güvenliğin kalıcı hale getirilmesi ile birlikte yakın coğrafyamızda barış ve istikrarı destekleyen işbirliklerimizin güçlendirilmesini de içermektedir. Terörsüz Türkiye süreci kahraman güvenlik güçlerimizin uzun yıllar boyunca fedakarlıkla ve kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin sonuçları, yani elde edilen kazanımlar üzerinde yükselmektedir. Sürecin bundan sonraki başarısı ifade edilen iradeye uygun biçimde atılacak somut adımlar belirleyecektir. PKK, KCK başta olmak üzere örgütle bağlantılı bütün yapıların silahları bırakması, örgütsel varlıklarını bütünüyle sona erdirmesi ve gerekli yükümlülüklerin süratle tamamlanması şarttır. Terörsüz Türkiye hedefinin kalıcılığı bakımından yakın çevremizdeki güvenlik düzeni de etkilidir. Terörsüz bölge perspektifiyle amaçlanan ülkemizde olduğu gibi komşu coğrafyalarda da terör örgütlerinin barınamadığı bir ortam oluşturmaktır. Sınırların emniyetinin sağlanması ve bölge halkının huzur yaşayabilmesi bu yaklaşımın somut amaçlarındandır."

Durdalı, Suriye'nin güvenliği ve istikrarının Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan etkilediğini vurguladı.

Suriye ordusunun kapasitesinin artırılması, personelinin yetiştirilmesi, savunma ve güvenlik kabiliyetleri ile terörle mücadele kapasitesinin ve savunma sanayisinin geliştirilmesine de destek verdiklerini anlatan Durdalı, "Bu desteğin ulaşmak istediği sonuç Suriye'nin kendi güvenliğini karşılayabilmesi ve bütün vatandaşlarına huzurlu bir hayat sunarken terör örgütlerine hiçbir faaliyet alanı bırakmamasıdır." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında imzalanan ortak eğitim ve danışmanlık mutabakat muhtırasının bu alandaki katkının yasal çerçevesini oluşturduğunu belirten Durdalı, şöyle konuştu:

"Suriye'de toprak bütünlüğünün muhafazası ve terör örgütlerinin isim değiştirerek faaliyetlerini devam ettirememesi bu sürecin temel gerekleridir. Buna karşılık İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının meşru görülmesi de mümkün değildir. Türkiye, egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği korunmuş istikrarlı bir Suriye için desteğini kararlılıkla sürdürecektir. Irak Merkezi Hükümeti ve Irak Bölgesel Kürt yönetimiyle de yürüttüğümüz çalışmalarda ortak güvenliğimiz doğrultusunda şekillenmektedir. Irak ordusunun da savunma ve güvenlik faaliyetlerini ve terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesi faaliyetlerine destek vermekteyiz. Bu ülkelerle yürütülen eğitim işbirliği askeri öğrencilerin ve askeri personelin Türkiye'de eğitim görmesini ve ülkemizde düzenlenen tatbikatlara iştiraklerini de kapsamaktadır."

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da bir milleti millet yapanın ortak hafıza, ortak değerler ve geleceğe dair ortak irade olduğunu vurguladı.

Tarihin bunun sayısız örnekleriyle dolu olduğunu anlatan Ustaoğlu, "Çanakkale'de, Milli Mücadele'de ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda da bu iradenin hep izleri olmuştur. Bu irade millet olma bilincini korumak, bağımsız yaşamak ve geleceğe kendi gücüyle inşa etmektir." ifadelerini kullandı.

"Dış politikada Afrika'dan Asya'ya artık Türkiye sözü dinlenen bir ülke"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da devletin niteliklerinden ve milletin değerlerinden taviz vermeden Terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir aşama kat ettiklerini söyledi.

Çatışmaların olduğu ve dünya dengelerinin değiştiği bu coğrafyada iç cephenin güçlü tutulması gerektiğine dikkati çeken Uygur, "Türkiye, sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hem eser hem hizmet anlamında, hem hak ve özgürlükler noktasında büyük bir dönüşüme imza attı. Yine dış politikada Afrika'dan Asya'ya artık Türkiye sözü dinlenen bir ülke. İnşallah milletimizin ferasetiyle, sağduyusuyla, güçlü desteğiyle büyük Türkiye yolunda Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru inşallah emin adımlarla ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Uluslararası Vuslat Platformu Başkanı Hamza Cebeci de Türk ordusunun artık milletin, devletin, dinin, diyanetin ve her şeyin korumalığını üstlenmiş bir yapı ve anlayış içinde olduğunu belirterek, "Bu millet birbiriyle kaynaşacak da dayanışacak ki daha güçlü olsun. Irk, seviye ve milliyetçilik ayrımını eğer bir tarafa bırakırsak yenemeyeceğimiz bir problem yok. Allah'a hamdolsun gerçekten inandığımıza inanıyoruz, eksiklerimiz varsa ikmal edeceğiz. Bu noktaya üç günde, beş günde, on senede, elli senede gelinmedi, bunu iyi görmek lazım, tarihi iyi tetkik etmek lazım, sadece şanlı tarih, sadece geçmişteki iyi hadiseleri övmekle, onlarla avunmakla da olmamalıyız." dedi.

Programa, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.