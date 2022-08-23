Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, 5 ülkenin savunma bakan yardımcılarıyla toplantı yaptı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, 5 ülkenin savunma bakan yardımcılarıyla toplantı yaptı

23.08.2022 22:31
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, 5 ülkenin savunma bakan yardımcılarıyla toplantı yaptı

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Romanya, Gürcistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Polanya'nın savunma bakan yardımcılarıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Romanya, Gürcistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Polanya'nın savunma bakan yardımcılarıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu; Romanya Savunma Bakan Yardımcısı Simona Cojocaru, Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Lela Chikovani, Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Teodora Genchovska, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Oleksandr Polishchuk ve Polonya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Michal Wisniewski ile altılı video telekonferans toplantısı düzenledi. İlki Nisan 2022 ayında Türkiye'nin daveti ve koordinesiyle gerçekleştirilen toplantıların ikincisinde bölgede meydana gelen önemli savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu tarafından Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın imzalanması, Müşterek Koordinasyon Merkezinin açılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri'nin Lviv'i ziyaretine ilişkin bölge ülkelerine bilgi aktarıldı. Türkiye'nin diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere çalışmaya devam ettiği ancak bölgede gerginliği artıracak adımlardan da uzak durulması gerektiği ifade edildi. Ayrıca Ukrayna'ya insani yardıma devam edileceği, Karadeniz'in stratejik bir mücadele alanı olmaması gerektiği ve Montrö'nün bölgede denge ve düzeni sağlamada hayati rol oynadığı bir kez daha vurgulandı.

Ukrayna'ya uzun dönemde kritik altyapı desteğinin günlük hayatın normalleştirilmesi açısından önemli olduğu, savaşta zarar gören altyapının yeniden inşası için ilk adımın Türkiye ile Ukrayna arasında geçen hafta (18 Ağustos 2022) imzalanan anlaşma ile atıldığı belirtildi. Bu toplantı benzeri çalışmaların devam ettirilerek yakın iş birliğinin sürdürülmesi gerektiği de dile getirildi. - ANKARA

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ABD, Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık askeri yardım paketi açıklayacak ABD, Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık askeri yardım paketi açıklayacak Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, 5 ülkenin savunma bakan yardımcılarıyla toplantı laptı Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, 5 ülkenin savunma bakan yardımcılarıyla toplantı laptı
Kaynak: İHA

Yunus Emre, Romanya, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, 5 ülkenin savunma bakan yardımcılarıyla toplantı yaptı - Son Dakika

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