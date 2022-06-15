Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda

15.06.2022 21:37
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'deki NATO Karargahı'na geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'deki NATO Karargahı'na geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'na geldi. Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, TMR Başkanı Korgeneral İsmail Üner ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti. Buradaki çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını belirtti. Akar, farklı faktörler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini ifade ederek gerek Türkiye'nin savunma ve güvenliği gerekse ittifakın faaliyetleri çerçevesinde çalışmaların daha büyük hassasiyetle devam etmesinin önemini vurguladı.

Reznikov'la ayaküstü sohbet

Akar, NATO Karargahı'na gelişinde NATO Savunma Bakanları Toplantısının bir bölümüne davetli olarak katılacak olan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile karşılaştı. Akar ile Reznikov arasında ayaküstü samimi bir görüşme gerçekleştirildi. - BRÜKSEL

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Türkiye, Brüksel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda - Son Dakika

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