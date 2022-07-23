Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

23.07.2022 19:18
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü. Bakan Akar, sabah saatlerinde Odessa'ya düzenlenen saldırı dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görüşmelerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, Odessa'ya yönelik saldırının İstanbul'daki Tahıl Sevkiyatı Anlaşması sonrası gerçekleşmesinden endişe duyulduğu, sağlanan mutabakat konusunda Türkiye'nin üzerine düşen her şeyi yaptığı ve yapmaya da devam edeceği vurgulandı. Ayrıca Bakan Akar tarafından, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde bugün itibarıyla çalışmalara başlandığı belirtilerek uygulamaya bir an önce geçilmesinin önemi ifade edildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Bakan Akar: Çalışmalar Sonuçlandı...Bm, Rusya ve Ukrayna Temsilcileri Türkiye ile Birlikte Müşterek Koordinasyon Merkezinde Çalışmaya Başladı Bakan Akar: Çalışmalar Sonuçlandı...Bm, Rusya ve Ukrayna Temsilcileri Türkiye ile Birlikte Müşterek Koordinasyon Merkezinde Çalışmaya Başladı Milli Savunma Bakanı Akar'dan Odessa'daki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması Milli Savunma Bakanı Akar'dan Odessa'daki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması
Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren temel atma töreninde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu ti'ye aldı: Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar
18:43 NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvarıyordu! İsveç sokaklarına çıkan terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı
17:48 Yeni salgın! DSÖ, şu ana kadar 5 ölüme neden olan maymun çiçeği için küresel acil durum ilan etti
17:42 2023 için büyük mücadele! AK Parti İstanbul'da "Yüz yüze 100 Gün Projesi" başlattı
17:21 Petrol üretiminde 8. sırada! Rusya doğal gazı kesince Avrupa Birliği Afrika'ya yöneldi
17:14 İşçilerin açtığı pankart jestine karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben sizin gadalarınızı alırım
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlardan sabretmelerini istedi: Yılbaşında asgari ücrete gerekeni yine yapacağız
17:06 Akılalmaz geliri var! Futbol kulübüne çıplak fotoğraflarını satan model talip oldu
16:53 Görenleri şaşkına uğratan hazine! Definecinin çıkardığı taşın içinden çok sayıda altın çıktı
16:41 İtalya'da tarihi rekor! Dybala, Cristiano Ronaldo'yu geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 19:18:14. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement