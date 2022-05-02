Milli Savunma Bakanı Akar ve Rus mevkidaşı Sergey Şoygu, telefonda görüştü! Sivillerin tahliyesi vurgulandı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar ve Rus mevkidaşı Sergey Şoygu, telefonda görüştü! Sivillerin tahliyesi vurgulandı

02.05.2022 19:36

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşme sırasında ateşkes yapılmasının önemi ve başta Mariupol olmak üzere sivillerin tahliyesinin aciliyetine vurgu yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MARİUPOL'DAKİ SİVİLLERİN TAHLİYESİ KONUŞULDU

Görüşmede Bakan Akar tarafından; insani durumun düzeltilmesi ve bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesisi için acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli bir şekilde karadan/denizden tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulandı.

"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEK"

Bakan Akar ayrıca insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

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Sergey Şoygu, Hulusi Akar, Mariupol, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar ve Rus mevkidaşı Sergey Şoygu, telefonda görüştü! Sivillerin tahliyesi vurgulandı - Son Dakika


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