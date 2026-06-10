Bakan Güler: Şehit ve Gazilerin Mücadelesi Unutulmayacak - Son Dakika
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Bakan Güler: Şehit ve Gazilerin Mücadelesi Unutulmayacak

Bakan Güler: Şehit ve Gazilerin Mücadelesi Unutulmayacak
10.06.2026 14:10  Güncelleme: 14:20
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, en büyük ilham kaynağı olan şehit ve gazilerin destansı mücadelelerinin hiçbir zaman unutulmayacağını söyleyerek, "Ülkemizin ve milletimizin gündeminden terörü ebediyen yok etmek, bu güzel topraklarda huzur ve güvenliği kalıcı şekilde tesis etmek...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, en büyük ilham kaynağı olan şehit ve gazilerin destansı mücadelelerinin hiçbir zaman unutulmayacağını söyleyerek, "Ülkemizin ve milletimizin gündeminden terörü ebediyen yok etmek, bu güzel topraklarda huzur ve güvenliği kalıcı şekilde tesis etmek için çalışmalarımıza yoğun bir gayretle devam edeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş programına Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği ziyaretiyle başladı. Daha sonra Kahramanmaraş Valiliği'ni ziyaret eden Güler, yetkililerden kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından Onikişubat ilçesindeki Uzun Çarşı'da esnafla bir araya gelen Bakan Güler, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Program kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni de ziyaret eden Bakan Güler, gazilerle görüşerek bir süre sohbet etti.

Bakan Güler burada yaptığı açıklamada, "Vatan ve bayrak uğruna mücadelenin en büyük temsilcileri olan şehitlerimiz ve onlara yoldaş ve şehadete aşık gazilerimizin göğüslerini siper ederek yazdığı kahramanlık destanları hiçbir zaman unutulmayacak, asil milletimizin vefa dolu göğsünde daima yaşayacaktır. 40 yılı aşkın süredir ülkemizin huzuru ve güvenliğini tehdit eden terör belasından kurtulmak, milletimin önüne konulan engelleri ortadan kaldırmak ve evlatlarımızın geleceğini teminat altına almak için terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlı bir yürüyüş içerisindeyiz. Bu süreçte atılacak tüm adımlar, şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecektir. Gazilerimizin onuruna ve asaletine ve emeklerine de zarar vermeyecek niteliktedir" dedi.

Bakan Güler, milletin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adımın bugüne kadar atılmadığını bundan sonra da atılmayacağını vurgulayarak, "Türkiye asırlara uzanan derin devlet aklı ve milli tarih şuurundan ilham alarak en kapsamlı planlama ile süreci yönetmektedir. Yegane amacımız artık evlatlarımızı yitirmediğimiz, kanın ve gözyaşının sona erdiği, ayrılık tohumlarının kökünden söküldüğü çocuklarımızın sadece barış ve kardeşlik ortamında büyüdüğü bir geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Bu tarihi yolculukta aziz şehitlerimizin mirasını yaşatmak ve gazilerimize minnettarlığımızı ifade etmek ve çok kıymetli ailelerin her zaman yanına olmak en temel görevimizdir ve bu hiç bitmeyecektir. Bir kez daha vurgulamak isterim ki en büyük ilham kaynağımız olan şehit ve gazilerimizin bu destansı mücadeleleri hiç bir zaman unutulmayacaktır. Ülkemizin ve milletimizin gündeminden terörü ebediyen yok etmek, bu güzel topraklarda huzur ve güvenliği kalıcı şekilde tesis etmek için çalışmalarımıza yoğun bir gayretle devam edeceğiz" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, programın devamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Güler: Şehit ve Gazilerin Mücadelesi Unutulmayacak - Son Dakika

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