Milli Savunma Bakanı Güler, Kars Valiliğinde kent çalışmaları hakkında bilgi aldı

Milli Savunma Bakanı Güler, Kars Valiliğinde kent çalışmaları hakkında bilgi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bazı programları kapsamında geldiği Kars'ta 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ve Valiliğe ziyarette bulundu. Güler, Vali Ziya Polat'tan kent çalışmaları hakkında bilgi aldı; ziyarete AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kars'ta 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile Kars Valiliğini ziyaret etti.
Bazı programları kapsamında kente gelen Güler, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ziyarette bulundu.
Burada incelemelerde bulunan Güler, daha sonra Vali Ziya Polat'la valilik makamında bir araya geldi.
Bakan Güler, Vali Polat'tan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da yer aldı.
Kaynak: AA
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