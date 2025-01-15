Milli Savunma Bakanı Güler: Suriye'deki Operasyonlar Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Bakanı Güler: Suriye'deki Operasyonlar Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye yönelik yapılan operasyonların sürdüğünü duyurdu. TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, disiplin süreciyle ilgili iddialara da açıklık getirdi.

15.01.2025 13:27
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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG'ye yönelik operasyonların devam ettiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Güler, disiplin süreci yürütülen teğmenler hakkında sahte tutanak tutulduğu iddiasına ilişkin, "Bir disiplin kuruluna çıkıyorlar. Oradaki insanlar her şeyi inceliyor. Her yazılana, çizilene inanıyor musunuz? Söyleyeceklerimizin hepsini söyledik" dedi. Güler, 'Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon yapılacak mı' sorusuna, "Dün kaç tane hava harekatı yapıldığını biliyor musunuz? Zaten her şey devam ediyor" yanıtını verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Güler: Suriye'deki Operasyonlar Devam Ediyor - Son Dakika

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