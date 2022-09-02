Yunanistan'a F-16'lı mesaj! Bakan Hulusi Akar'ın uçuşu açılışa damga vurdu - Son Dakika
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Yunanistan'a F-16'lı mesaj! Bakan Hulusi Akar'ın uçuşu açılışa damga vurdu

02.09.2022 11:54

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeni uçuş eğitim yılı açılışında F-16 ile uçuş yaptı. Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamlayan Akar'a Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, üçlü kol uçuşunda eşlik etti.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile geldiği 1. Ana Jet Üs Komutanlığında Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2022-2023 Eğitim Uçuş Eğitim Yılı'nın açılışını özel bir uçuşla yaptı.

PERSONEL TARAFINDAN KARŞILANDI

Akar, uçuş için "Her zaman her yerde" parolasıyla görev yapan 113. Filo Komutanlığı'na geldi. "Ceylan" çağrı adına sahip Filo Komutanlığının personeli tarafından karşılanan Akar, daha sonra uçuşa yönelik "Ceylan Filo Lider Brifingi" aldı. Uçuş brifinginin ardından Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Gülan ile teçhizat odasına geçti.

F-16 KOKPİTİNE GEÇTİ

Uçuş teçhizatlarını kuşanan Akar, önce uçak başına, buradaki son kontrollerin tamamlanmasının ardından ise F-16'nın kokpitine geçti. Kontroller sonrasında Akar, F-16 savaş uçağı ile Ege Denizi'nin kuzeyinde üçlü kol uçuşuna liderlik ederek 2022-2023 Uçuş Eğitim Yılı'nın açılış uçuşunu gerçekleştirdi.

ŞEHİTLER ABİDESİ'Nİ SELAMLADILAR

Çanakkale Boğazı üzerinden uçan Akar, Şehitler Abidesi'ni selamladı. Akar, burada "Ceylan 30" çağrı kodu ile koldaki diğer personele hitap ederek, "Başta Çanakkale'de yatan şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimize layık olmaya çalışacağız, mücadelemize Çanakkale ruhu ile devam edeceğiz." diye konuştu.

BAŞARI TEMENNİSİNDE BULUNDU

Akar, bugüne kadar gerçekleştirdikleri başarılı görevlerden dolayı personeli kutlayarak, yeni uçuş yıllının da başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yunanistan'a F-16'lı mesaj! Bakan Hulusi Akar'ın uçuşu açılışa damga vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'a F-16'lı mesaj! Bakan Hulusi Akar'ın uçuşu açılışa damga vurdu - Son Dakika
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