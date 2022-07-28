Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya'da - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya'da

28.07.2022 12:26
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks tarafından askeri törenle karşılandığı Letonya'da Kahramanlar Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks tarafından askeri törenle karşılandığı Letonya'da Kahramanlar Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret çerçevesinde Letonya'nın başkenti Riga'ya geldi. Ülkenin en büyük anıt kompleksi özelliğini taşıyan Brethren'deki Kahramanlar Mezarlığı'na gelen Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks tarafından karşılanmasının ardından törenin yapılacağı alana geçti. Akar'ın tören kıtasını selamlamasıyla başlayan törende askeri bando tarafından iki ülkenin ulusal marşları çalındı. Anıta çelenk bırakan Akar daha sonra saygı duruşunda bulundu.

Tören, askerlerin resmi geçidinin ardından sona erdi. - RİGA

YORUMLAR
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Akar: Finlandiya ve İsveç ile imzalanan Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır Akar: Finlandiya ve İsveç ile imzalanan Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır Bakan Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Pabriks ile görüştü Bakan Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Pabriks ile görüştü
Kaynak: İHA

Başbakan Yardımcısı, Hulusi Akar, Letonya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya'da - Son Dakika

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