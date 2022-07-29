Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

29.07.2022 18:52
Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, her iki Bakan tarafından, teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ve sevkiyata en kısa sürede başlanmasının planlandığı, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki iş birliği ve koordinasyondan duyulan memnuniyet ifade edildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü - Son Dakika
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