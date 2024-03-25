Milli Savunma Bakanı Kırıkkale Valiliği\'ni Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte geldiği Kırıkkale'de valiliği ziyaret etti.
Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Milletvekili Mustafa Kaplan, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, çiçek takdim eden çocuklarla yakından ilgilendi. Bakan Güler, valilik şeref defterini imzalayarak, ardından makam odasında basına kapalı gerçekleşen toplantıda Vali Makas ve il protokolünden kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Güler, daha sonra Yahşihan ilçesindeki Mühimmat Ana Depo Komutanlığı'ndaki iftar programına katıldı. - KIRIKKALE
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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye'de ziyaretlerde bulundu. Kavuncu, Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği'ni ziyaret ederek İstanbulluların önemsediği konuları ve depremle ilgili önemli adımları anlattı. Kavuncu, İMES Sanayi Sitesi ve İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde de ziyaretler gerçekleştirdi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Giresun'u ziyaret etti. Babacan, Piraziz ve Bulancak ilçeleri ile Giresun kent merkezinde caddelerde gezerek vatandaşları selamladı. Giresun programının ardından Babacan, Trabzon'a hareket etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla’daki halk buluşmasında; “Ankara’dan İstanbul’da kabine niye toplandı, anlayan var mı? Az değil, 17 kişi. 17 bakanın buraya gelmesinin şöyle bir tarafı var. Demek ki, dersine çalışmayan acemi rakibimizi o kadar zayıf görmüşler ki, ‘Hep beraber toplanalım, gidelim, yardımcı olalım’ demişler” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine katıldı. Törende çiftçilere baklagillerden nohut dağıtıldı. Bakan Yumaklı, Ankara'nın tarım potansiyelini vurgulayarak, tarım projeleriyle desteklerin sağlandığını belirtti. Üretimde artışın önemine değinen Bakan Yumaklı, yerel yönetimlerin önemine dikkat çekti ve çiftçilere tohum dağıttı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik rakamlarının bir önceki yıla göre 318 bin kişi azaldığını söyledi. Bakan Işıkhan, Kırşehir'de yaptığı konuşmada, işsizlik oranının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti ve ekonominin istikrarla büyüdüğünü vurguladı. Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla yeni hedefler ve vizyonlar belirlendiğini ifade etti.
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