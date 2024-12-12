MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti" denildi.
Son Dakika › Politika › Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'li Yetkiliyi Kabul Etti - Son Dakika
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