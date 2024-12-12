Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Komutanı Elçin Guliyev'i Kabul Etti - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Komutanı Elçin Guliyev'i Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Komutanı Elçin Guliyev\'i Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Serhat Hizmetleri Komutanı Orgeneral Elçin Guliyev ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirme amacı taşıyor.

12.12.2024 14:12  Güncelleme: 14:13
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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Serhat Hizmetleri Komutanı Orgeneral Elçin Guliyev'i kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Serhat Hizmetleri Komutanı Orgeneral Elçin Guliyev'i kabul etti. Orgeneral Guliyev'i bakanlığa gelişinde karşılayan Bakan Yaşar Güler, kardeş ülkenin komutanı ile görüşme gerçekleştirdi" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Komutanı Elçin Guliyev'i Kabul Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Komutanı Elçin Guliyev'i Kabul Etti - Son Dakika
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