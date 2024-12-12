Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Serhat Hizmetleri Komutanı Orgeneral Elçin Guliyev'i kabul etti. Orgeneral Guliyev'i bakanlığa gelişinde karşılayan Bakan Yaşar Güler, kardeş ülkenin komutanı ile görüşme gerçekleştirdi" denildi.
Son Dakika › Politika › Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Komutanı Elçin Guliyev'i Kabul Etti - Son Dakika
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