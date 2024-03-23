Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt\'ta 17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığında denetimde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye'de 700 olimpik havuz yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de 700 olimpik havuz yapıldığını ve 100'ünün inşaatının devam ettiğini açıkladı. Bak, Muğla'da yapılan ziyarette Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'ın seçim sürecinde Muğla'ya güçlü bir hava getirdiğini belirtti. Bak, Muğla'yı sporun şehri yapacaklarını ve hizmetlerin devam edeceğini söyledi.