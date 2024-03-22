Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt\'ta Gençlerle Buluştu

Üni Aktif Genç Liderler Öğrenci Topluluğunun (ÜNİAK) düzenlediği "Gençlik Aşkıyla Bayburt" etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye yüzyılının milli savunma vizyonunu, milli teknoloji hamlesini ve savunma sanayii programını paylaştığı gençlerin yönelttiği soruları yanıtladı.
Bir dizi ziyaret için memleketi Bayburt'u teşrif eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenen "Gençlik Aşkıyla Bayburt" programında buluştuğu genç öğrencilerin coşkulu karşılaşmasıyla salona giriş yaptı. TeknoFest gençliğinin gözdesi olan savunma sanayiinin baş mimarları arasında yer alan Bakan Güler'i sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler, tanıtım videolarını ve marşları heyecanla takip ettiler. Sözlerine, Bayburt Üniversitesinin son dönemlerdeki proje ve spor başarılarından övgüyle ve takdirle bahsederek başlayan Bakan Güler, başarının en önemli örneklerinden biri olan savunma sanayiini işaret ederek büyük hedefler beklentisinde olduklarını söyledi.
Türkiye Yüzyılı vizyonuna emin adımlarla ilerlemenin lokomotif güçlerinden biri olan savunma sanayii hamlelerini anlatan ve bu alanda çeşitli videolar izleten Bakan Güler, bu önemli vizyonda gençlere büyük sorumluluklar ve hayal ortaklıkları düştüğünü ifade etti. Hitabının ve konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Bakan Güler, heyecanın, ilginin ve katılım cesaretinin umut verici olduğunu belirtti. Öğrencilerin, savunma sanayiinin geleceği, mevcut projeler, Kaan 5. nesil savaş uçağı projesi gibi önemli başlıkların yanı sıra kariyeri hakkında sorular yönelttikleri Bakan Güler, Bayburt'un hayatında önemli bir yeri olduğunu kaydetti.
Programın sonunda Bakan Güler'e, ehram sanatçısı Sevin Ataner'in dokuduğu ehramı hediye eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, öğrencilere kazandırdığı yeni ufuklar ve teşrif nezaketleri için teşekkürlerini bildirdi. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sonlandı. - BAYBURT
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta şehit aileleri ve gazilerle iftar programında buluştu. Bakan Güler, yapılan operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu belirterek, terör örgütünün belini kırdıklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Güler, şehit ve gazilerin fedakarlık ve kahramanlıklarıyla elde edilen kazanımların korunması ve geliştirilmesinin en temel hedefleri olduğunu ifade etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta şehit aileleri ve gazilerle iftar programında buluştu. Bakan Güler, yapılan operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu belirtti ve Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu vurguladı.
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan, seçim çalışmaları için Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi. Erbakan, vatandaşlara seslenerek vaatleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi ve tüm dünya mazlumlarını kurtarmak için 2028'de Yeniden Refah'ı iktidar yapacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kocaeli'nin Türkiye'nin öncü illerinden biri olduğunu ve ihracatta büyük bir rol oynadığını belirtti.
Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği, VakıfBank'ın desteğiyle düzenlenen iftar programında siyaset, iş ve ekonomi dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Programda Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye'nin AGİT Daimi Temsilcisi Hatun Demirer, VakıfBank International AG İcra Kurulu Başkanı Taner Ayhan ve birçok davetli yer aldı. Büyükelçi Ceyhun, iftar sofralarının dostlukları pekiştiren önemli toplantılar olduğunu belirterek, VakıfBank'a katkılarından dolayı teşekkür etti. İftar programında ayrıca tanınmış ekonomist Christian Helmenstein tarafından iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve geleceğe yönelik ortak çalışma imkanları ele alındı.
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan, Bitlis'in Tatvan ilçesine gelerek seçim çalışmalarını sürdürdü. Erbakan, vatandaşlara vaatleri ve hedefleri hakkında bilgi verirken, mazlumları da unutmadı.
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