Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta Gençlerle Buluştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt\'ta Gençlerle Buluştu

Üni Aktif Genç Liderler Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen 'Gençlik Aşkıyla Bayburt' etkinliğinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gençlerin sorularını yanıtladı ve Türkiye'nin milli savunma vizyonunu paylaştı.

22.03.2024 04:25  Güncelleme: 04:25
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Üni Aktif Genç Liderler Öğrenci Topluluğunun (ÜNİAK) düzenlediği "Gençlik Aşkıyla Bayburt" etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye yüzyılının milli savunma vizyonunu, milli teknoloji hamlesini ve savunma sanayii programını paylaştığı gençlerin yönelttiği soruları yanıtladı.

Bir dizi ziyaret için memleketi Bayburt'u teşrif eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenen "Gençlik Aşkıyla Bayburt" programında buluştuğu genç öğrencilerin coşkulu karşılaşmasıyla salona giriş yaptı. TeknoFest gençliğinin gözdesi olan savunma sanayiinin baş mimarları arasında yer alan Bakan Güler'i sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler, tanıtım videolarını ve marşları heyecanla takip ettiler. Sözlerine, Bayburt Üniversitesinin son dönemlerdeki proje ve spor başarılarından övgüyle ve takdirle bahsederek başlayan Bakan Güler, başarının en önemli örneklerinden biri olan savunma sanayiini işaret ederek büyük hedefler beklentisinde olduklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılı vizyonuna emin adımlarla ilerlemenin lokomotif güçlerinden biri olan savunma sanayii hamlelerini anlatan ve bu alanda çeşitli videolar izleten Bakan Güler, bu önemli vizyonda gençlere büyük sorumluluklar ve hayal ortaklıkları düştüğünü ifade etti. Hitabının ve konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Bakan Güler, heyecanın, ilginin ve katılım cesaretinin umut verici olduğunu belirtti. Öğrencilerin, savunma sanayiinin geleceği, mevcut projeler, Kaan 5. nesil savaş uçağı projesi gibi önemli başlıkların yanı sıra kariyeri hakkında sorular yönelttikleri Bakan Güler, Bayburt'un hayatında önemli bir yeri olduğunu kaydetti.

Programın sonunda Bakan Güler'e, ehram sanatçısı Sevin Ataner'in dokuduğu ehramı hediye eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, öğrencilere kazandırdığı yeni ufuklar ve teşrif nezaketleri için teşekkürlerini bildirdi. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sonlandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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