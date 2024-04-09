Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayramların toplumu bir arada tutan değerlerin başında geldiğini bildirerek, "Binlerce yıldır bu milli ve manevi değerlerle yoğrulan asil milletimiz, sahip olduğu değerlerin kendisine kazandırdığı ruhla tarihe damga vurmuştur." ifadelerini kullandı.

Bakan Yaşar Güler, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplumsal bağların güçlendiği, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının pekiştiği bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Tüm Bakanlık ailesinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Güler, bayramların toplumu bir arada tutan, bizi biz yapan en önemli kültürel değerlerin başında geldiğini bildirerek, "Binlerce yıldır bu milli ve manevi değerlerle yoğrulan asil milletimiz, sahip olduğu değerlerin kendisine kazandırdığı ruhla tarihe damga vurmuştur. Milli kimliğimizi ve karakterimizi oluşturan bu kıymetli mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmak, hepimizin en önemli vazifelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığının tüm mensuplarının bu bilinçle, değerlerin korunması ve nice bayramların huzur içerisinde yaşanabilmesi için her türlü gayreti gösterdiğini vurgulayan Güler, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak için hudutlarımızın emniyetinden terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar son bir asrın en yoğun ve en etkin faaliyetlerini büyük bir başarıyla icra etmektedir."

"Kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum"

Cumhuriyet'in ikinci asrında, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini bildiren Güler, "Bu sarsılmaz irade ile görev ve sorumluluklarını yerine getiren, ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatleri için fedakarca görev yapan siz kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın gözlerinden öpüyor, hepinize sağlık ve esenlik içinde başarılı görevler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyükleri ve komutanlarını saygıyla anan Güler, bayram günlerini, huzur ve güven içinde geçirmedeki en büyük pay sahibi olan şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri de rahmet ve minnetle yad etti.

Güler, tüm muvazzaf ve emekli personelin, şehit yakınlarının, gazilerin ve güvenlik korucularının aileleriyle birlikte Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, tüm şehit ve gazi ailelerine saygılarını sundu.