Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayramların toplumu bir arada tutan değerlerin başında geldiğini bildirerek, "Binlerce yıldır bu milli ve manevi değerlerle yoğrulan asil milletimiz, sahip olduğu değerlerin kendisine kazandırdığı ruhla tarihe damga vurmuştur." ifadelerini kullandı.
Bakan Yaşar Güler, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplumsal bağların güçlendiği, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının pekiştiği bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
Tüm Bakanlık ailesinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Güler, bayramların toplumu bir arada tutan, bizi biz yapan en önemli kültürel değerlerin başında geldiğini bildirerek, "Binlerce yıldır bu milli ve manevi değerlerle yoğrulan asil milletimiz, sahip olduğu değerlerin kendisine kazandırdığı ruhla tarihe damga vurmuştur. Milli kimliğimizi ve karakterimizi oluşturan bu kıymetli mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmak, hepimizin en önemli vazifelerinden biridir." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığının tüm mensuplarının bu bilinçle, değerlerin korunması ve nice bayramların huzur içerisinde yaşanabilmesi için her türlü gayreti gösterdiğini vurgulayan Güler, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak için hudutlarımızın emniyetinden terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar son bir asrın en yoğun ve en etkin faaliyetlerini büyük bir başarıyla icra etmektedir."
"Kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum"
Cumhuriyet'in ikinci asrında, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini bildiren Güler, "Bu sarsılmaz irade ile görev ve sorumluluklarını yerine getiren, ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatleri için fedakarca görev yapan siz kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın gözlerinden öpüyor, hepinize sağlık ve esenlik içinde başarılı görevler diliyorum." ifadelerini kullandı.
Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyükleri ve komutanlarını saygıyla anan Güler, bayram günlerini, huzur ve güven içinde geçirmedeki en büyük pay sahibi olan şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri de rahmet ve minnetle yad etti.
Güler, tüm muvazzaf ve emekli personelin, şehit yakınlarının, gazilerin ve güvenlik korucularının aileleriyle birlikte Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, tüm şehit ve gazi ailelerine saygılarını sundu.
Son Dakika › Politika › Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika
Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik'in faydasına olacak yatırımların tüm meclis üyelerinin görüş birliği ile hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, belediye meclisinde samimi ve dostane bir havada çalışmak istediklerini söyledi.
Karaman Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, meclis üyelerini selamladı ve kent için hayırlı işlere imza atacaklarını belirtti.
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti. Ziyarette, Giresun'un ihtiyaçları ve beklentileri başta olmak üzere kenti ilgilendiren çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Serdengeçti, Köse'ye görevinde başarılar diledi ve Köse ise Vali Serdengeçti'ye misafirperverliği için teşekkür etti.
Osmangazi Belediye Meclisi, 2024-2029 döneminin ilk toplantısını Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın başkanlığında gerçekleştirdi. Yeni dönemin ilk meclis toplantısında belediye meclis başkan vekilleri, divan katipleri, encümen ve ihtisas komisyonu üyelikleri belirlendi.
Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Ramazan Bayramı'nın 1. günü Tekkeköy İlçe Meydanı'nda yapılacak bayramlaşmaya tüm vatandaşları davet etti. Başkan Candal, bayramın sevgi ve saygıyı pekiştirmek, kardeşlik bağlarını güçlendirmek için bir fırsat olduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi'nde T.C. ibaresinin bulunmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Altınok, belediyenin tesislerinde ve tabelalarda T.C. Keçiören Belediyesi ibaresinin bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Keçiören'i Türk dünyası ve Türk Tarihi'nin merkezi haline getirdiklerini vurguladı. Altınok ayrıca, Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederek, İslam coğrafyasında ve tüm dünyada barış, kardeşlik ve huzurun tesis edilmesini temenni etti. Büyükgöz, bayramların insanların birbiriyle kaynaştığı, birlik, paylaşma ve hoşgörünün güzel örneklerinin sergilendiği özel günler olduğunu belirtti ve insanlara hoşgörüyle yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Filistin'de akan kanın durması ve İslam coğrafyasında barışın sağlanması için dua etti ve tüm hemşehrilerinin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularıyla tebrik etti.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Dervişoğlu, partinin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, önümüzdeki süreçte tüm arkadaşların bu sorumlulukla hareket edeceğine inandığını söyledi. Ayrıca adaylık sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarede bulunduğunu ve diğer önemli siyasi figürlerle de görüştüğünü ifade etti. Dervişoğlu, fazla adayla kongreye gidilmesinin bir sıkıntıya yol açmayacağını ve hangi adayın kazanırsa kazansın İYİ Parti'nin kaybedeceği bir durum olmayacağını belirtti.
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ramazan Bayramı dolayısıyla merhum belediye başkanlarının ve aile büyüklerinin mezarlarını ziyaret etti ve dualar okudu.
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