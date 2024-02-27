Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere\'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye geldi.

27.02.2024 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye geldi. Bakan Güler, havaalanında yetkililerce karşılandı. - LONDRA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Dış Politika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 15:25:13. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement