Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Emiri\'nin Kardeşlerini Kabul Etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Thani'nin kardeşleri Şeyh Joaan bin Hamad Al-Thani'yi ve Şeyh Thani Hamad Al-Thani'yi kabul etti. Katar Emiri'ni temsilen gerçekleşen ziyarette, Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. Katar heyeti ziyarette, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'e, ASELSAN Teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'a Allah'tan rahmet, Türk milletine de başsağlığı ve sabır temennilerini sundu. Bakan Yaşar Güler de aynı kazada şehit düşen Katarlı askerlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Katar halkına da başsağlığı ve sabır diledi" denildi.