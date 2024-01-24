Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık•
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.
Bakan Güler, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. - ANKARA
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