Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisini Kabul Etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo Jeong'u kabul etti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yeondoo Jeong'u makamında kabul etti" denildi.
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