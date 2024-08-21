Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı ile bir araya geldi

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Dato Seri Mohamed Khaled Nordin ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Güler, resmi ziyarette bulunduğu Malezya'da temaslarına devam ediyor. 19 Ağustos'ta Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i ziyaret eden Bakan Güler, dün mevkidaşı Dato Seri Mohamed Khaled Nordin ile bir araya geldi. Güler, Malezya Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılandı. Askeri bando tarafından karşılanan Güler, Şeref Kıtası'nı selamlamasının ardından Şeref Defteri'ni imzaladı. - KUALA LUMPUR