Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı\'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı. Bakan Güler, Yunanistan Savunma Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından toplantıya katıldı ve bazı müttefik ülke Savunma Bakanları ile de görüştü.

15.02.2024 18:22  Güncelleme: 18:26
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı. Bakan Güler, toplantı salonuna gelişinde İngiltere, Hollanda, Lüksemburg, Bulgaristan gibi bazı müttefik ülke Savunma Bakanları ile ayaküstü görüştü. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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