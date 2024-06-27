Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkmenistan temaslarının ardından Özbekistan'a geçti. Başkent Taşkent'te temaslarına başlayan Bakan Güler, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov ile görüştü. Güler, Taşkent'te gerçekleştirilen görüşmenin ardından Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni ziyaret etti. - TAŞKENT
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