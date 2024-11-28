MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da, Singapur Ulusal Güvenlikten Sorumlu Kıdemli Bakan Teo Chee Hean ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Singapur Ulusal Güvenlikten Sorumlu Kıdemli Bakan Teo Chee Hean ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
Son Dakika › Politika › Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Singapurlu Bakan ile Görüştü - Son Dakika
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