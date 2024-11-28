Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Singapurlu Bakan ile Görüştü

Politika

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da, Singapur Ulusal Güvenlikten Sorumlu Kıdemli Bakan Teo Chee Hean ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Singapur Ulusal Güvenlikten Sorumlu Kıdemli Bakan Teo Chee Hean ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.