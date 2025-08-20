Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Şırnak\'ta ziyaretlerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi, gençlerle bir araya geldi.

Bakan Güler, temasları kapsamında geldiği kentte, Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle toplantı yaptı. Daha sonra Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı ziyaret eden Güler, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Buradan Bahçelievler Mahallesi Park Alışveriş Merkezi'nde esnafı ziyaret eden Bakan Güler, bir restoranın açılış kurdelesini kesti. Mahalledeki şehit ailesi Abdurrezak Taşar'ı ziyaret eden Bakan, aileyle bir süre sohbet etti. Bakan Güler, mahalledeki çocuklarla da bir süre sohbet etti, onlara çeşitli hediyeler verdi. Güler, Cumhuriyet Meydanı Anfi'de "Kadın ve Gençlik Programı"nda buluştuğu kadın ve gençlerle söyleşiye katıldı, onların sorularını yanıtladı. - ŞIRNAK