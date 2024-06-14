Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna için İyi Niyet Mektubu İmza Töreni'ne katıldı

Politika

Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler, müttefik ülke Savunma Bakanları ile Ukrayna için düzenlenen İyi Niyet Mektubu İmza Töreni'ne katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahındaki programına devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, müttefik ülke Savunma Bakanları ile Ukrayna için düzenlenen İyi Niyet Mektubu İmza Töreni'ne katıldı. - BRÜKSEL