Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığında buluştu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. İki bakan, güncel ulusal ve uluslararası konuları görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi.
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27.05.2024 21:02:23. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığında buluştu - Son Dakika
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